Рынок акций продолжит карабкаться вверх

Вчера торги проходили очень вяло и безыдейно, но все же по итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 0,26%. Торги в Америке завершились около нулевой отметки, но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют примерно 0,4%. В плюсе и основные азиатские рынки.

Нефть вплотную подошла к отметке 70 долларов за баррель и вполне возможно, что после некоторой паузы продолжит рост. Если отметка 70 будет пройдена, то следующей целью движения станет уровень чуть менее 73 долларов за баррель. Однако вполне возможно, что в районе 70-70,5 произойдет либо временная остановка, либо отсюда последует небольшой откат. Поэтому нужно быть готовым закрывать спекулятивные лонги по нефти. Однако открывать по нефти шорты, тем более среднесрочные, очень рискованно.

Такая картина внешнего фона дает ожидания позитивного открытия отечественного рынка акций. Рост на старте торгов может составить около 0,3%. Впереди у Индекса Мосбиржи нет сопротивления вплоть до исторических максимумов. Но, как и вчера, дальнейшая динамика рынка будет определяться исключительно движением американских фьючерсов: собственных идей на рынке не много.

Складываются неплохие предпосылки для ухода рубля ниже отметки 65. Кроме дорожающей нефти и общемирового настроя на позитив на открытии торгов российскую валюту поддержит слабеющий доллар, который в паре с евро таки и не смог уйти ниже отметки 1,12 и начал рисовать отскок от нее. Пока пара евро-доллар растет чуть менее чем на 0,2%, а Индекс доллара снижается на 0,15%.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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