Рубль подешевел на опасениях санкций

Вторник, 2 апреля, для российского рубля выдался неудачным. Доллар и евро отыгрались за первоапрельское поражение, хотя у евро победа над рублем выглядела не слишком убедительной. При закрытии торгов курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 14 коп. (+0,2%), до 65,31 руб., а курс евро вырос на 9 коп. (+0,12%), до 73,17 руб.

Рубль подешевел на опасениях новых санкций и новости об уменьшении объема средств в Фонде национального благосостояния, который сократился за март на 60 млрд руб., до 3,83 трлн руб. Не исключено, что сокращение объема средств в фонде на самом деле связано с убытками от разницы валютных курсов, так как в рублях в марте было выгоднее хранить средства, чем в долларах, а за первый квартал рубль стал самой доходной валютой среди быстроразвивающихся стран.

2 апреля на Интерконтинентальной бирже нефть сорта Brent подорожала на 0,5%, до $69,27 за баррель. Российский министр энергетики Александр Новак во вторник заявил, что Россия сократила за март добычу нефти по сравнению с октябрем 2018 года до 130 тыс. баррелей в сутки с учетом соглашений о разделе продукции или до 153 тыс. баррелей в сутки без учета СРП.

Кроме того, на нефтяной рынок вчера пришла новость из США, что 23 страны отказались, по оценкам американского Минэнерго, покупать иранскую нефть, опасаясь санкций. В результате с самого утра нефть Brent продолжает расти, прибавляя 0,4%, и уже уверенно идет на уровень в $70 за баррель.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль может показать неоднородную динамику к доллару и евро с невыраженным трендом. Сохраняем на сегодня прогнозы по паре доллар/рубль в 65-65,8 руб. и по паре евро/рубль в 72,7-73,5 руб.





Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари











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