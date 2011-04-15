Брент подбирается к $70 за баррель

Цены нефти на текущей неделе убедительно подрастают. Американская нефть WTI теперь торгуется уверенно выше 60 долларов за баррель, нефть по нефти Брент цена вплотную приблизилась к 70 долларам за баррель.

Приближается к завершению период послабления для 8 импортеров иранской нефти и у рынка растут опасения, что США могут отказаться от продления исключений для указанных стран. Важным аргументом за рост цен стали первые оценки о новом сокращении добычи странами ОПЕК+ в марте. Здесь сыграли свою роль и плановые сокращения, и чрезвычайные обстоятельства. По оценкам Россия к концу марта сократила добычу на 0,18 Мб/д (это ниже обещанного сокращения на 0,228 Мб/д). Однако целый ряд стран ОПЕК+ перевыполнили обязательства. В том числе с интересом ждут оценок сокращения добычи нефти в Венесуэле (по предварительным данным средняя добыча там составила чуть менее 1 Мб/д). Интересны также сокращения добычи в Саудовской Аравии, которая в связи с готовящимся IPO задавала тон действиям ОПЕК+ и показала рекордные сокращения добычи по сравнению с концом 2018 года.

Но, кроме того, теперь ко всем аргументам в пользу роста цен нефти добавилась неожиданная информация о крупнейшем в мире месторождении нефти "Гавар" (Ghawar) в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные проспекта для инвесторов нефтяной компании в рамках ее подготовки к IPO сообщило, что добыча нефти на месторождении составляет максимум 3,8 Мб/д, что значительно ниже ожиданий рынка и заявленного ранее самой Saudi Aramco. По предыдущим сообщениям компании добыча на нем оценивалась выше 5 Мб/д. А EIA и вовсе оценивали добычу на "Гаваре" в 5,8 Мб/д. И вот, как оказалось, считавшийся самым крупным нефтяным китом Ghawar теперь уступает по производительности американским полям Permian. После такого снижения оценок добычи на крупнейшем месторождении Саудовской Аравии рынок с некоторой настороженностью будет относиться к оценкам того, что страна в принципе может легко поднять добычу до 12 Мб/д. (Хотя у СА еще есть чем похвастаться и кроме Гавара).

По оценкам Американского института нефти запасы сырой нефти в стране за неделю выросли на 3Мб. (запасы в Кушинге: +0,018Мб; запасы бензина: -2,6 Мб; запасы дистиллятов: -1,9 Мб). По данным за предыдущую неделю запасы сырой нефти подрастали на 2,8 Мб. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg запасы сырой нефти в США снизились на 0,8Мб (запасы бензина: -2,5Мб; запасы дистиллятов: -0,6Мб) По собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге снизились на 0,9Мб. Рынок вновь с интересом будет ждать выходящих сегодня очередных оценок от EIA недельных изменений важнейших параметров. А между тем цены нефти продолжают ползти вверх.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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