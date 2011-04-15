Новый законопроект о санкциях не вызвал большой реакции в рубле

Пара доллар/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 65-65,50 руб/долл., активность торгов остается сравнительно невысокой. Основная группа валют развивающихся стран вчера не демонстрировала однонаправленной динамики, цены на нефть не сильно изменились по итогам дня, соответственно, внешние условия сложились преимущественно нейтральными.

Пожалуй, наиболее приковывающим внимание событием стало внесение в американский Сенат еще одного законопроекта, предполагающего ужесточение санкций к РФ – DETER Act. В целом вчера была представлена обновленная версия документа (первая версия вносилась еще в начале 2018 г., и публичной работы с законопроектом тогда не было). Ряд положений DETER Act серьезно перекликается с содержанием DASKA Act, и, вероятно, из этих двух документов шансы на принятие есть максимум у одного.

О том, какой документ выглядит большей угрозой однозначно сказать сложно. С одной стороны, при подтверждении американской разведкой факта вмешательства в федеральные выборы в США со стороны РФ DETER ACT предполагает введение санкций как минимум против двух из пяти госбанков РФ (Сбербанк, ВТБ, Газпром банк, Россельхозбанк, ВЭБ), в то время как DASKA Act предполагает введение санкций лишь в отношении тех банков, которые непосредственно замечены во вмешательстве в демократические процессы в других странах. С другой стороны, по всей видимости, положения DETER Act касаются будущих федеральных выборов, соответственно, в случае принятия этого документа, а не DASKA Act, уменьшается вероятность жестких мер (санкции на госдолг и банки) уже в ближайшие месяцы. На фоне новостей о внесении законопроекта в американский Сенат российский рубль продемонстрировал локальное ослабление, но большой реакции на внутреннем валютном рынке не наблюдалось.

Из внутренних историй отметим, что вчера Минфин обозначил объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц – в период с 5 апреля по 13 мая будет куплено валюты на сумму в 255,4 млрд руб., соответственно, с учетом отложенных покупок ЦБ ежедневный объем операций будет составлять 14,4 млрд руб. (против 18,3 в предыдущем месяце).

В базовом сценарии продолжаем ожидать консолидацию пары доллар/рубль чуть выше отметки в 65 руб/долл. Рубль имеет потенциал для укрепления, но неопределенность с санкционной историей на данный момент не позволяет его реализовать.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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