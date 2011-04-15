Волна оптимизма захлестнула рынки

Рынок акций РФ закончил торги в среду с повышением на волне общего позитивного настроя на мировых рынках, вызванного публикацией сильных данных экономической статистики из Китая. Инвесторы надеются, что восстановление роста экономики Поднебесной поддержит повышательную динамику мировой экономики и спрос на активы стран ЕМ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+0,40%), транспортного (+0,36%) и

потребительского (+0,35%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,18% и закрылся на отметке 2532.32 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% и остановился на уровне 1224.35 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне публикации данных о запасах нефти от Министерства энергетики в США, которые сильно выросли против прогноза снижения. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,42%, до 69,08 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,56%, до 62,23 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной сессии торговался

разнонаправленно. Он вырос по отношению к доллару, следуя за ослаблением его на рынке форекс, но при этом незначительно снизился к евро. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,26%, до 65,12 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,03%, до 73,18 рубля за один евро.

На динамику рубля по-прежнему продолжает оказывать ожидание инвесторами новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.

Сохранение надежд на разворот вверх роста китайской экономики будет стимулировать спрос на рисковые активы, включая российские акции.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.