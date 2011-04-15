На глобальных рынках к концу недели сохраняется скорее нейтральный настрой, для продолжения роста фондовых индексов необходимы новые драйверы. По сообщениям СМИ переговоры США и Китая проходят позитивно, но для сохранения риск-аппетита этого уже недостаточно, т.к. действительно новой информации для снижения неопределенности в этом вопросе по–прежнему нет. Наибольшее значение для рынка в ближайшей перспективе, по нашему мнению, вновь будет играть тема замедления темпов экономического роста, американская статистика по рынку труда, не за горами и сезон квартальной отчетности в США, которая может преподнести сюрпризы.

Если вернуться к теме торгового противостояния, то вчера возобновились личные встречи представителей двух стран. Помимо ставшего уже традиционным заявления о сближении позиций и успехов в переговорах, отметим намерение США в качестве гарантий соблюдения условий будущего торгового соглашения оставить в силе до 2025г. некоторые тарифы, в свою очередь Китай настаивает на снятии всех ограничений по итогам сделки. На сегодня намечена встрече Д. Трампа и вице-президента Китая Лю Хэ.

Что же касается макроэкономической статистики, то публикация PMI за март в секторе услуг ЕС не преподнесла сюрпризов (за исключением Великобритании), в США же ISM в секторе услуг оказался на минимумах с августа 2017г.: снижение на 3,6 пунктов до 56,1 пунктов, не порадовала статистика и по числу новых рабочих мест в частном секторе, которые неожиданно снизились до 129 тыс. (183 тыс. в феврале).

Главным же событием для российского рынка вчера стала информация о внесении на рассмотрение в Сенат США обновленной версии DETER Act, который перекликается с другой санкционной инициативой DASKA Act и обсуждался в начале 2018г, но публичной работы не получил. Оба документа касаются вмешательства России в выборы. Новым положением является то, что в случае если американская разведка в течение 30 дней установит факт вмешательства, то в течение 10 дней могут быть введены санкции в отношении как минимум двух из пяти крупных банков РФ, энергетического и оборонного сектора, а также на госдолг. Вероятно, положения DETER Act касаются будущих федеральных выборов, соответственно, в случае принятия этого документа, а не DASKA Act, уменьшается вероятность жестких мер (санкции на госдолг и банки) уже в ближайшие месяцы.

По нашему мнению, сегодня индексу МосБиржи в условиях нейтрального внешнего фона и неопределенности вокруг санкций может не хватить импульса для движения в сторону исторических максимумов. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим попытку удержаться в середине диапазона 2500-2550 пунктов.





Роман Антонов, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Департамент стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк







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