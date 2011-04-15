Рубль находится под давлением санкций и снижения цен на нефть

В среду, 3 апреля, рубль попытался взять скромный реванш, но получилось победить только доллар, причем головокружительного успеха не произошло. Евро неожиданно почувствовал силу на новостях о неумолимо приближающемся Брекзите на условиях Евросоюза, то есть без сделки. На закрытии торгов обменный курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 8 коп. (-0,12%), до 65,22 руб., а курс евро вырос на 14 коп. (+0,19%), до 73,3 руб.

В среду в Конгресс США был все-таки внесен скорректированный законопроект об антироссийских санкциях. В тексте законопроекта упоминаются пять российских государственных банков, в том числе «Сбербанк», «ВТБ» и «Россельхозбанк», причем Минфину США предлагается либо заблокировать находящиеся на территории США активы нескольких из них, либо запретить американским гражданам и юридическим лицам открывать счета в этих банках. Также предусматривается запрет для американских физических и юридических лиц на операции с государственным долгом РФ и на любые инвестиции в российский энергетический сектор (возможно, здесь подразумевается еще и запрет на инвестиции в ценные бумаги российских энергокомпаний).

Негатива российскому рублю добавило еще и заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Венесуэла пока не перечислила России положенные платежи по долгу. Напомним, что Венесуэла должна стране $3,15 млрд, но в 2017 году Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации этой задолженности. В течение месяца у Венесуэлы есть шанс перечислить России транш на сумму примерно в $100 млн без штрафных санкций. Но на валютный рынок это событие большого оптимизма не принесло.

В среду цена нефти марки Brent на ICE немного понизилась, на 0,03%, до $69,25 за баррель. Данные по коммерческим запасам нефти в США сильно разошлись с ожиданиями рынка. Если рынок ждал снижения запасов на 425 тыс. баррелей, то они, наоборот, выросли на 7,24 млн баррелей. Рынок был разочарован, и сегодня с утра цена нефти Brent теряет 0,22%.

При открытии можем увидеть снова разнонаправленную динамику рубля к разным валютам. Оставляем без изменений прогноз по паре доллар/рубль в 65-65,8 руб., а по паре евро/рубль повышаем до 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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