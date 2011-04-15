Новые санкционные риски пока не опасны для акций и рубля

Вчера российский рынок акций не дошел до исторических максимумов менее 3-х пунктов и развернулся вниз, сумев, однако закрыться в символическом плюсе в 0,18%.

Однако общую картину повышательного тренда испортили новые санкционные риски: в Конгресс США внесен новый законопроект о жестких санкциях в отношении российского финансового и энергетического секторов. Пока конкретной угрозы нет, поскольку документ еще не принят и предполагает введение мер лишь в том случае, если директор разведслужбы США установит, что Россия вмешивалась в будущие американские выборы. Впрочем, свою лепту в ухудшение инвестиционного климата документ все-таки внесет.

После нашего закрытия американский рынок акций несильно снизился, а сегодня с утра фьючерсы на индексы США торгуются около нуля.

В основном в «зеленой» зоне азиатские рынки, которые умеренно подрастают в ожидании сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером Китая Лю Хэ. Никаких прорывных заявлений сделано не будет, но стороны скорее всего заявят о хороших перспективах подписания торгового соглашения и тем самым внесут на рынки еще одну порцию позитива.

Вчера нефть так и не смогла пробить отметку 70 долларов за баррель, но мы ожидаем этого в ближайшие дни. Нефть находится в восходящем тренде, и вчера трейдеры быстро выкупили просадки котировок после сообщения Минэнерго США о росте запасов на 7,2 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,4 млн баррелей. Пока же нефть подешевела на 10 центов по сравнению с данными на полночь.

Такой расклад свидетельствует о том, что сегодня отечественный рынок акций откроется в районе вчерашнего закрытия, может быть небольшим снижением.

Новый санкционный законопроект помешал рублю начать тестировать отметку 65. Однако сегодня внешний фон благоволит возобновлению попыток: доллар продолжает потихоньку слабеть на мировом рынке после того, как пара евро-доллар наметила отскок от уровня 1,12. На индикативном пока рынке Форекс рубль отыгрывает сегодня с утра у доллара около 10 копеек.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.