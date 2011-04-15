Нефть может подорожать до $70 за баррель

Торговая динамика была разнонаправленной. Обновить максимум по индексу Мосбиржи пока не удалось. Лидерами роста стали акции Распадской (+3,85%). Лидерами снижения стали бумаги Полюса (-4,14%), инвесторы продолжили отыгрывать продажу небольшого пакета в компании. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50.

Нефть может подорожать выше $70 за баррель. Вчера котировки Brent достигали этой отметки. Есть вероятность, что это может повториться сегодня. Публикуется статистика о динамике буровых в США, несмотря на рост нефти, их количество снижалось. Если тренд не будет качественно переломлен, то это может дать толчок к новой волне подъема цены на нефть. В этом случае можно ожидать укрепления рубля к доллару ниже 65.

Росстат отметил улучшение потребительских ожиданий. Индикатором роста служат покупки в кредит жилья и товаров длительного пользования. Объем выданных кредитов в феврале увеличился на 9% за месяц, при этом объем просроченной задолженности незначительно снизился. Уровень просроченной задолженности составляет 5%. Полагаю, что при снижении инфляции увеличится кредитование домохозяйств при относительно низком уровне просрочки. Хорошая статистика может стать драйвером для дальнейшего роста котировок банков.

Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может обновить максимум, если не встретит сопротивление со стороны динамики внешних площадок. Лидерами роста будут бумаги нефтегазового сектора и банков. Прогноз: диапазон 2530-2560 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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