Рубль под давлением новых санкций

Рынок акций РФ закончил торги в четверг разнонаправленно на фоне

внесения в Конгресс США законопроекта о новых санкциях в отношении крупнейших банков РФ, а также госдолга и ряда крупных бизнесменов и госчиновников. На рынке пока не наблюдается заметных распродаж. Похоже, инвесторы заняли выжидательную позицию.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+1,12%) и нефтехимического (+0,29%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний металлургического (-0,40%) и транспортного (-0,25%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,13% и закрылся на отметке 2535.50 пункта. Индекс РТС упал на 0,36% и остановился на уровне 1219.94 пункта на фоне ослабления курса рубля к евровалюте и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после сообщения, что Д. Трамп может пригласить Си Цзеньпина на встречу по торговле между США и КНР. Котировки североморской нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,48%, до 69,64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,10%, до 62,52 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на фоне сообщения о внесении в Конгресс США законопроекта о новых санкциях. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,37%, до 65,47 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» увеличилась на 0,22%, до 73,44 рубля за один евро.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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