Импульс на рынах к росту постепенно затухает.

Оптимизм на глобальных рынках пока сохраняется, но импульс к росту постепенно затухает. Существенная часть внимания инвесторов по-прежнему сосредоточена на теме торговых отношений США-Китай. Вчера в Вашингтоне состоялась встреча Президента США Д.Трампа с вице-премьером Китая Лю Хе. Китайской агентство Синьхуя, цитируя слова вице-премьера, отмечает, что «стороны достигли нового консенсуса по тексту торгового соглашения». Американский же Президент был чуть более сдержанным в формулировках, заявив, что «на обсуждение сделки может уйти еще несколько недель», «работа еще не закончена», но также отметил, что «стороны добились прогресса», а «соглашение общается быть очень фундаментальным».

Вновь обратим внимание на тот факт, что фондовые индексы к текущему моменту уже забрались на относительно высокие уровни. За последнюю неделю американский индекс S&P 500 и индекс MSCI World прибавили 2,3%, индекс MSCI EM вырос на 3,4%. До исторических максимумов индексу S&P 500 осталось всего чуть более 2%. При этом полной уверенности в скором разрешении торговых противоречий между двумя ведущими экономиками мира на текущий момент нет, а сезон корпоративной отчетности за 1 кв., который вступит в активную фазу в середине месяца, несет дополнительные риски.



Сегодняшний день на глобальных рынках будет интересен прежде всего публикацией данных по американскому рынку труда. Данная статистика представляет особый интерес после крайне слабых nonfarm payrolls в прошлом месяце (в феврале число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило всего 20 тыс рабочих мест. Подобные одномесячные провалы наблюдались в 2016 г. и 2017 г., но вопрос разовая ли текущая история пока остается открытым).

Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,1%. Локальный позитив на глобальных рынках и относительно высокие цены на нефть могут оказывать умеренную поддержку российскому рынку, но явных драйверов для сильного направленного движения пока не хватает. Диапазон 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем консолидации преимущественно в верхней половине диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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