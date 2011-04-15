Индекс Мосбиржи продолжит подкрадываться к историческим вершинам

Индекс Мосбиржи прибавил вчера 0,13%. Складывается впечатление, что рынку не хватает денег для полноценного роста. Спрос сейчас сосредоточен в наиболее ликвидных акциях: Сбербанке, «Газпроме», «Роснефти» и «Норильском Никеле», которые и тянут рынок вверх. Время от времени, вытесняя кого-то, в перечень входит «Лукойл».

С другой стороны, собственных идей на рынке очень мало, а внешний фон также последние дни ближе к нейтральному. Впрочем, вчера основные американские индексы неплохо подросли: Dow Jones +0,64%, а S&P 500 +0,21%. Сегодня с утра фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, что дает надежду на позитивное открытие нашего рынка акций.

Сегодня нужно быть осторожным с «Газпромом» - он приблизился к отметке 160 руб и далеко не факт, что ее пройдет. Вообще бумага в последние годы очень слабая, хуже, пожалуй, является только ВТБ. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, что «Газпром» кинется догонять далеко убежавший от него Сбербанк.

Последнему, кстати, до сопротивления расти осталось еще рубля 4. Но в случае появления новых драйверов роста Сбер может уйти и выше 126 руб.

Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены «черного золота» еще заберутся выше 70 долларов, и не исключаем движения в район 73 долларов. Благоприятным фактором для нефти является в том числе и отсутствие в последнее время заявлений Трампа о том, что цена на энергоносители высока и ее надо бы снизить.

Рубль сегодня будет вновь пытаться уйти под отметку 65. Пока для укрепления российской валюты есть основания – это хоть и слабое, но снижение доллара на мировом рынке, дорогая нефть и рост общерыночного оптимизма.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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