Рынки завязли в неопределенности и легком унынии

В четверг основные мировые фондовые индексы показали противоречивую динамику. На таком фоне неоднозначно провел день и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,13%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,36%. Среди лидеров роста – «МТС» (+1,47%) и «Сбербанк» (+1,26%). Среди лидеров снижения – «Полюс» (-4,14%) и «ПИК» (-3,12%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,64%. Утром пятницы рынки Азии вели себя неоднозначно: Австралия снижалась, Япония росла. Рынки Китая были закрыты в связи с Днем поминовения усопших. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2887 п., на 0,14% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Внешние факторы не дают четких сигналов перед открытием рынка акций в Москве, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2510-2560 пунктов, по индексу РТС — 1210-1230 пунктов. Сегодня отчетность по РСБУ за первый квартал опубликует «Сбербанк».

По отношению к иностранным валютам рубль вчера незначительно ослаб. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,4750 руб. (+23,5 коп.), а европейская валюта выросла до 73,4800 руб. (+19 коп.). В отсутствие внешних факторов и внутренних драйверов, мы прогнозируем открытие валютного рынка вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — 72,7-74,2 руб.

Один из факторов, мешающих росту цены, — данные о росте добычи в США. Последние цифры Управления энергетической информации США свидетельствуют, что добыча нефти в США, которая с середины февраля удерживалась на уровне 12,0-12,1 млн баррелей в сутки, выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,2 млн баррелей в сутки. Утром пятницы после снижения к $68,9 цена черного золота восстановилась до $69,1. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $68,4-69,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $65,9-77,9. Вечером выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на восемь единиц, до 824 штук.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»







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