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05.04.2019

Brent пытается уйти выше $70

Отметка в $68 за баррель Brent осталась позади еще в начале этой недели, так что, на повестке теперь стоит более серьезный вопрос, о походе цен выше $70 за бочку. И у нефтяного рынка есть практически все, для того что бы предпринять такой поход уже сегодня, 5 апреля.
Единственный сдерживающий фактор, влияние которого улетучивается, это выросшие до 7,2 млн. баррелей запасы сырой нефти в США, опубликованные в среду, 3 марта американским Минэнерго. Но чем дальше позади, остаются эти данные, тем больше участники торгов вспоминают про общую эйфорию, которая сейчас присутствует на финансовых рынках, и все смелее тестируют на прочность отметку в $70 за баррель Brent.
Сегодня, 5 апреля рынки могут получить дополнительную порцию оптимизма. Во-первых, это связанно с завершением девятого раунда торговых переговоров между США и Китаем. И как пишут в СМИ, американский президент, сегодня может даже назвать дату подписания итогового соглашения. А кроме того вечером, нас вероятно ждет порция статистки о сокращении числа буровых установок в США от Baker Hughes. Все это позитивные факторы, которые в течение пятницы должны оказывать поддержку нефтяным котировкам в районе $68,50-69,00 и толкать их к росту к $70 за баррель Brent и выше.



Антон Быков, главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)


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