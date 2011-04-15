Рынок продолжит рост вслед за нефтью

Обновить максимум индексу Мосбиржи пока не удалось. Лидерами роста стали акции Россетей (+3,02%). Лидерами снижения стали бумаги Транснефти (-1,89%), инвесторы продолжили отыгрывать продажу небольшого пакета в компании. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50. Нефть подорожала выше $70 за баррель.

Акции Магнита (-1,53%) на минимуме с начала года. Инвесторы негативно отреагировали на новость о предложении покупки Ленты (+1,39%). У игроков были ожидания относительно того, что конкурирующие предложения на покупку Ленты появятся, либо начнется скупка бумаг на рынке, но новость о намерении Магнита купить Ленту настораживающая. Такая покупка привела бы к существенному росту долговой нагрузки Магнита, причем гасить долг за счет поступлений от Ленты в первое время было бы затруднительно (чистый денежный поток Ленты за 2018 год отрицательный). Возможно, это не последняя попытка Магнита купить крупного игрока на рынке, и инвесторы продают его акции из-за опасения снижения рентабельности, в случае, если такая покупка состоится.

Минэкономики ожидает спада инфляции. По мнению ведомства, пик пройден в марте. В министерстве полагают, что инфляционный эффект от повышения НДС себя исчерпал. К концу года инфляция опустится до 4,3%. Этот прогноз может оправдаться при отсутствии шоков – фондовых, сырьевых и геополитических, а также, при росте экономики, который, по прогнозу ВБ, превысит 1,5%.

Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может обновить максимум, если не встретит сопротивление со стороны динамики внешних площадок. Лидерами роста будут бумаги нефтегазового сектора и банков. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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