Финансовый рынок РФ пока игнорирует новые санкции

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу ростом, поддерживаемый спросом на рисковые активы, благодаря ожиданиям скорейшего заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по торговле. Положительный настрой рынков благоприятно сказывается на спросе на активы стран ЕМ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний транспортного (+1,06%), телекоммуникационного (+0,67%) и

нефтехимического (+0,66%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,22% и закрылся на отметке 2540.99 пункта. Индекс РТС вырос на 0,48% и остановился на уровне 1225.84 пункта на волне повышения курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне сообщений о том, что Россия придерживается мер по снижению объемов добычи сырой нефти. Котировки также по-прежнему поддерживаются ограничением поступлений на мировой рынок венесуэльской и иранской нефти.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,75%, до 69,92 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI увеличилась на 0,85%, до 62,63 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,

благодаря спросу на рублевые активы, в первую очередь ОФЗ, что привело к снижению их доходности. Рубль продолжает в целом консолидироваться против евро и доллара в ожидании решения Конгресса США по новым санкциям в отношении РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,22%, до 65,33 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,27%, до 73,28 рубля за один евро.

Только конкретное решение по американским санкциям и вероятность

нанесения ими существенного ущерба РФ может оказать сильное негативное влияние на финансовый рынок России и курс рубля.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»





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