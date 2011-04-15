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08.04.2019

Индекс Мосбиржи попробует обновить максимумы

После закрытия российской фондовой секции в пятницу американский рынок еще немного вырос, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы пока показывают снижение.
Этот негатив будет в значительной мере компенсирован продолжающимся ростом цен на нефть, которые в пятницу под вечер ушли выше 70 долларов, а сегодня с утра засматриваются на отметку 71 доллар.
Если уровень 70,5 доллара будет удержан, то следующей целью роста станет район 73 доллара за баррель, где необходима будет небольшая коррекция. О более сильном дальнейшем движении пока говорить рано, тем более что нынешний влет имеет больше спекулятивный характер и вызван усилением внутреннего конфликта в Ливии.
Поэтому дорогая нефть должна в значительной степени на открытии нашего рынка нивелировать падающие фьючерсы на индексы США и позволить Индексу Мосбиржи открыться с небольшим плюсом.
Естественно, что лучше рынка сегодня будут смотреться акции нефтяных компаний, прежде всего «Роснефти». Однако есть хорошие шансы продолжить рост и у Сбербанка, который закрылся над сопротивлением 226 руб. Впереди у бумаги несильное препятствие в районе 231 руб, а потом дорога на исторические максимумы в район 285 руб будет практически открыта.
Если внешний фон начнет улучшаться, то российский рынок акций вполне может переписать исторические максимумы. Однако даже со спекулятивными покупками нужно быть осторожнее: Индекс Мосбиржи рос уже 7 сессий подряд и 1-2-дневная небольшая коррекция будет логичной.
Мы все-таки считаем, что рубль должен отреагировать на взлет нефти и уйти под отметку 65, тем более что санкционные страхи постепенно отходят на второй план. Пока первой целью роста рубля мы видим диапазон 64,3-54,4 руб за доллар.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР





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