Рубль: между нефтью и санкциями

В пятницу рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне спроса на рисковые активы в целом и при поддержке нефтяного ралли, где котировки пробили важный уровень 70 долларов за баррель Brent. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,13%, до 65,34 руб. после неудачных попыток пробоя уровня 65,80 руб. ранее в течение недели.

В последние дни российская валюта ощущала на себе некоторое давление, но под занавес недели получила поддержку со стороны рынка черного золота, где после небольшой паузы быки вернулись к покупкам и протолкнули баррель за пределы ключевой психологической отметки 70. В понедельник Brent прорвалась к новым максимумам в районе 70,76 долларов за баррель, что может помочь рублю начать неделю с позитивной ноты.

Однако в целом для нашей валюты сохраняются риски со стороны санкционного фронта. Вашингтон заговорил об ужесточении санкций, и в случае появления новых подробностей по предложенным законопроектам игроки могут вернуться к распродажам российских активов, включая рубль. Так, несмотря на текущий благоприятный настрой, угроза роста пары доллар/рубль выше уровня 66 руб. сохраняется.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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