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09.04.2019

Индекс Мосбиржи удержит максимум

Индекс Мосбиржи обновил максимум. На это потребовалось 2 месяца. Лидерами роста стали акции Татнефти (+3,51%). Лидерами снижения стали бумаги Россетей (-2,90%). Пара USD/RUB опустилась ниже 65 на фоне роста цены на нефть выше $71 за баррель.
Нефть продолжает дорожать. Рост цены на нефть связывается с обострением геополитической обстановки в Ливии и ужесточением санкций в отношении Ирана. В итоге, поставки из этих стран сократились более, чем на 1,5 млн баррелей в день, и это не предел. На сырьевых рынках спекулируют предположениями о том, что добыча в Иране упадет еще на 800 тысяч баррелей в день. Игроки спешно закрывают короткие позиции, и это толкает цену наверх. Рубль на этом фоне укрепляется. Стоимость нефти в рублях с начала года выросла почти на 30%, при этом рубль укрепился лишь на 5%. Ожидаем, что нефть на этой неделе будет в диапазоне $70-75 за баррелей, а пара USD/RUB к концу недели вернется в диапазон 63-64.
Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи, на мой взгляд, удержит максимум. Лидерами роста будут бумаги нефтегазового сектора и банков. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00.


Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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