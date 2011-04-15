Для финансового рынка РФ отсутствие негатива — уже позитивная новость

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на позитивной ноте,

поддерживаемый ростом цен на сырую нефть и отсутствием серьезного

негатива в отношении вероятных новых американских санкций, которые пока еще не приняты Конгрессом. Дополнительным плюсом является сохранение спроса на ОФЗ, что поддерживает курс российской валюты.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0,58%), энергетического (+0,43%) и финансового (+0,28%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,52% и закрылся на отметке 2554.32 пункта. Индекс РТС вырос на 0,99% и остановился на уровне 1238 пунктов на фоне укрепления курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

снижением объемов добычи нефти ОПЕК+, на фоне санкций США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы и надежд на разрешение переговоров между США и Китаем по торговле. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,94%, до 71 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,55%, до 64,06 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на волне увеличения цен на нефть, спроса на ОФЗ и отсутствия негатива по теме американских санкций. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,57%, до 64,97 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,17%, до 73,16 рубля за один евро.

Положительный торговый баланс России, высокие цены на нефть и отсутствие ясности в отношении санкций США, будут поддерживать курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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