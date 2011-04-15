Неопределенность с санкционной историей не позволяет рублю в полной мере реализовать потенциал

В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль вновь вернулась ниже отметки в 65 руб/долл. Основную поддержку рублю оказывали общая локально позитивная динамика основной группы валют EM, рост нефтяных котировок, а также комментарии в СМИ относительно затруднений, с которыми сталкиваются американские сенаторы продвигая санкционные законопроекты.

Так, агентство Bloomberg писало о том, что авторы санкционных законопроектов США признают потенциальные трудности с набором нужного числа голосов. Один из авторов санкционного законопроекта DETER Act Марко Рубио отметил, что "в последнее время чувствуется усталость от санкций". Отдельные сенаторы надеются, что после публикации доклада спецпрокурора Р.Мюллера настроения в Конгрессе могут измениться, но в текущих условиях проблематично выносить на голосование законопроекты, предполагающие серьезные ограничения к РФ. Возможно, с точки зрения сантимента данные комментарии могли оказывать локальную поддержку российским активам, но мы напомним, что санкционные риски еще вполне сохраняются. Как минимум, с большой долей вероятности в ближайшее время будет реализован второй раунд санкций за химоружие (американская сторона, согласно собственному же законодательству, обязана его реализовывать, но процедурные сроки юридически не установлены).

Согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль находится ниже отметки в 63 руб/долл., и текущий рост нефтяных цен (фьючерс на нефть марки Brent забрался выше 71 долл/барр.) только увеличивает эту недооценку. Во многом именно неопределенность с санкционной историей не позволяет рублю реализовать имеющийся потенциал.

Сегодня ожидаем попыток закрепления пары доллар/рубль под отметкой в 65 руб/долл. Для всей группы валют EM интерес на этой неделе может представлять публикация протоколов с последнего заседания ФРС в среду. Появление любых новостей санкционного характера также может способствовать заметному росту волатильности в рубле.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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