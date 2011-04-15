Рынок акций взял курс на 2600, а рубль на 64,2

Вчера Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% и закрылся на новом историческом максимуме 2560 пунктов. Таким образом, беспрерывный рост российского рынка продолжился 8 сессий подряд. В общем-то рынку нужна небольшая коррекция, чтобы снять локальную перекупленность, но все говорит в пользу того, что и сегодняшний день мы откроем ростом.

Фондовая Америка закрылась вчера разнонаправленно: Dow Jones упал 0,32%, а S&P 500 вырос на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком минусе. Однако наш рынок на открытии отыграет «зеленую» фондовую Азию и рост российских фьючерсов на вечерних торгах. Поэтому мы ждем открытия рынка с гэпом в районе 0,3%.

Дальнейший ход торгов будет определяться динамикой зарубежных фьючерсов. Но желание зафиксировать прибыль по российским акциям будет нарастать. Впрочем, у локомотивов нынешнего подъема есть еще пространство для роста. Так, «Газпром» с нынешних 160 руб вполне может прибавить еще 5 рублей, а у Сбербанка сопротивление располагается в районе 138-140 руб, то есть рублей 6-8 он вполне еще может дать.

Однако не следует забывать, что сейчас в Штатах наступает сезон отчетностей и очень важны будут первые публикации, через призму которых аналитики будут оценивать последующие отчеты.

Нефть пока держится на уровне вчерашнего полуночного закрытия – чуть выше отметки 71 доллар за баррель. Скорее всего, в динамике котировок основного энергоносителя в ближайшие дни ничего не изменится: с небольшими откатами они подойдут к отметке 73 доллара за баррель, где пока мы видим необходимость фиксировать прибыль по лонгам.

Рубль вчера уверенно прошел сверху вниз отметку 65 и теперь ближайшей целью движения является район 64,2. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от того, как скоро рубль достигнет этого уровня и сможет ли его пробить. В последнее время поведение рубля плохо прогнозируемо, но мы считаем снижение пары доллар-рубль в район отметки 63 вполне вероятным.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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