Рубль укрепился на дорожающей нефти и усталости США от санкций

В понедельник, 8 апреля, рубль снова атаковал позиции доллара и евро, причем успешно, так как его атаку с флангов поддерживали растущие цены на все эталонные сорта нефти. В итоге доллару и евро пришлось капитулировать, причем доллару пришлось оставить позицию в 65 руб., которую он удерживал в течение нескольких дней, и уйти ниже этой отметки. К закрытию торгов понедельника курс доллара США расчётами «на завтра» свалился на 45 коп. (-0,69%), до 64,89 руб., курс евро упал меньше, на 23 коп. (-0,3%), до 73,07 руб.

Безусловно, рубль вместе с нефтью укрепился на фоне новостей об эскалации военного конфликта в Ливии. В понедельник на ICE нефть марки Brent подорожала на 0,88%, до $70,83 за баррель. С утра цена Brent показывает очень небольшой рост.

Однако свою роль в укреплении рубля сыграла не только дорожающая нефть, но и довольно обнадеживающие новости о санкциях. Сенатор Марко Рубио, один из соавторов законопроекта DETER, заявил в интервью о том, что в Конгрессе сейчас наблюдается некоторая усталость от антироссийских санкций. Еще один сенатор Рон Джонсон заявил о том, что в Конгрессе нет единого мнения по вопросу о том, какими должны быть санкции против России, чтобы и Россию наказать, и одновременно не нанести ущерб американским инвесторам, если санкции, например, затронут российский госдолг. Также у конгрессменов нет уверенности, что жесткий закон о санкциях подпишет президент, на которого уже перестало давить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Эти заявления также помогли укреплению рубля.

Скорее всего, на сегодняшнем открытии можно будет увидеть небольшое укрепление рубля. По паре доллар/рубль теперь ждем 64,5-65,4 руб., а по паре евро/рубль – 72,7-73,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»





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