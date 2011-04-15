Сочетание слабого доллара и дорогой нефти играет на руку рублю

В понедельник рубль прилично подрос против бивалютной корзины. В паре с долларом наша валюта восстановилась почти на 0,5%, отправив котировки к минимумам конца марта под отметкой 65 руб. Евро/рубль просела скромнее, в пределах четверти процента, благодаря укреплению единой валюты на форексе.

Главным драйвером роста российской валюты стала нефть, которая ускорила ралли на фоне обострения конфликта в Ливии. Рынок нефти традиционно чувствительно реагирует на рост геополитической напряженности в регионах, где добываются энергоносители. Реакция игроков была закономерной – Brent ускорила подъем во второй половине дня, прорвав еще один барьер на уровне 71 доллар за баррель, подтолкнув российские активы, включая валюту, к росту.

Также в поддержку рубля сыграло повсеместное ослабление доллара, который переваривает замедление роста зарплат в США и готовится к публикации протокола заседания Федрезерва, который будет обнародован в среду, как и данные по американской инфляции.

По мере поступления новостей из Ливии нефть может продолжить дорожать, но в случае снижения градуса напряженности рынок рискует пережить агрессивную коррекцию на фоне фиксации прибыли. В этом случае «достанется» и рублю.

Пока же сочетание слабого доллара и дорогой нефти играет на руку нашей валюте, которая в ближайшее время может попытаться продавить котировки еще ниже под отметкой 65 руб., снова выступающей в роли сопротивления.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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