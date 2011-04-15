В центре внимания – аукционы ОФЗ и заседание ЕЦБ

Преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи удержал максимум. Лидерами роста стали акции Россетей (+2,49%). Лидерами снижения стали бумаги Лукойла (-1,54%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65.

Опубликована статистика платежного баланса. Сальдо торгового баланса выросло на 2%, до $45 млрд. При этом, импорт остался на прежнем уровне, несмотря на обесценение рубля. Это свидетельствует о росте внутренней экономики. К негативным факторам можно отнести увеличение оттока капитала, который достиг $25 млрд. Несмотря на укрепление рубля в 1-м квартале и доходность ОФЗ, опережающую инфляцию, резиденты наращивают объемы зарубежных инвестиций, что, возможно, связано с ослаблением евро.

МЭР пересмотрело прогноз курса рубля. Драйверами укрепления российской валюты названы приток средств из-за рубежа и укрепление евро. Пока предположения не оправдались: евро слабел к доллару, а отток капитала преобладает. Ведомство полагает, что средний курс ожидается на уровне 65 руб., а цена на нефть около $63 за баррель. Это предполагает довольно дорогую оценку нефти в рублях – почти 4100. Тем не менее, курс в большей степени сейчас определяют денежно-кредитные условия и инфляционные ожидания, экспортеры почти не давят на курс. При отсутствии шоков до лета можно ожидать курс в диапазоне 63-67.

Ожидаю боковую динамику. Рынок, вероятно, не будет обновлять максимум. Бумаги будут торговаться разнонаправленно. В центре внимания – аукционы ОФЗ, заседание ЕЦБ и данные продаж Алросы за март. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.