Настроение инвесторов по-прежнему оптимистичное

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в плюсе, поддерживаемый

оптимизмом в отношении денежно–кредитной политики ЦБ РФ и снижением антироссийских настроений в США и в Европе, что проявилось в отсутствии предложений по санкциям со стороны консолидированного Запада.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (+0,68%), финансового (+0,60%) и

телекоммуникационного (+0,22%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,40% и закрылся на отметке 2570.28 пункта. Индекс РТС вырос на 0,66% и остановился на уровне 1248.38 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились на волне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики. Негативом послужило падение американских фондовых индексов и рост курса доллара США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,53%, до 70,72 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,62%, до 64 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно, растеряв весь позитив. Негативом послужило снижение цен на сырую нефть, а также падение интереса со стороны инвесторов к ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,01%, до 64,87 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,13%, до 73,16 рубля за один евро.

Рубль будет оставаться под влиянием внешних факторов, в первую очередь, ожидания американских санкций. Вероятнее всего, это будет вынуждать его консолидироваться в парах с долларом и евро.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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