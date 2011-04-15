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10.04.2019

Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом

После нескольких дней роста рисковые активы продемонстрировали вчера локальную коррекцию. Американские фондовые индексы скорректировались по итогам дня на 0,6-0,7%. Значительное внимание инвесторов вчера было приковано к обновленным прогнозам МВФ по темпам роста экономики – институт понизил прогноз на 2019 г. с 3,5% до 3,3%, но сохранил оценку на 2020 г. неизменной (3,6%). Прогноз по темпам роста ВВП в США и ЕС на 2019 г. скорректирован до 2,3% и 1,3%, при этом прогноз по США на следующий год даже локально повышен с 1,8% до 1,9%, что МВФ объясняет существенным смягчением позиции ФРС. Также локально (на 0,1 п.п.) повышен прогноз по темпам роста китайской экономики на этот год (до 6,3%), что объясняется ожиданиями урегулирования торговых противоречий в американо-китайских отношениях.
В целом изменение прогноза МВФ идет в рамках общего тренда пересмотров прогнозов финансовыми институтами, и вряд ли серьезно повлияет на ожидания участников рынка. Локальная коррекция рисковых активов в ходе вчерашних торгов, вероятно, в большей степени является отражением отсутствия новых драйверов для продолжения роста. Индекс S&P 500 находится на расстоянии около 2% от исторических максимумов, при этом ряд рисков для рынка сохраняется: по-прежнему нет полной уверенности в скором разрешении торговых противоречий между США и Китаем, имеются отдельные факторы риска политического характера (в первую очередь, ситуация в Венесуэле), и уже в ближайшие полторы недели в активную фазу будет входить сезон корпоративной отчетности американских компаний за 1 кв., который выглядит весомым риском за счет эффекта высокой базы в 1 кв. прошлого года и возможного негативного влияния шатдауна в начале года текущего. Из событий сегодняшнего дня на глобальных рынках выделим заседание ЕЦБ, публикацию протоколов с мартовского заседания Федрезерва и саммит ЕС по вопросу Brexit.
Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом на 0,4%,а индекс Мосбиржи достиг отметки в 2570 пунктов. Учитывая локальное ухудшение настроений на глобальных рынках, сегодня в базовом сценарии ожидаем некоторого отката индекса ближе к отметке в 2550 пунктов. При этом на горизонте нескольких месяцев продолжаем смотреть на рынок позитивно, ожидая сохранения среднесрочной тенденции к росту к дивидендному сезону.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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