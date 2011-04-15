Рынок акций и рубль во власти нерезидентов

Вчера российский рынок акций на открытии переписал исторические максимумы, но затем откатился вниз от достигнутых уровней. Вина за то, что рост не получил продолжения, лежит исключительно на США: американские фьючерсы весь день провели в «красной» зоне, а с открытием фондовой секции распродажи американских активов усилились.

В общем-то особых причин для падения в Штатах не было, но Dow Jones по итогам дня потерял 0,72%, а S&P 500 – 0,61%. Это чуть больше, чем было на закрытии российского рынка акций.

Сегодня с утра американские фьючерсы и нефть торгуются возле нуля, что дает основания рассчитывать на нейтральное, может быть чуть негативное, открытие рынка. А вот дальнейшую динамику мы сегодня прогнозировать не беремся, также как и не будет давать конкретных рекомендаций по бумагам.

Российский рынок акций 9 сессий подряд закрывался ростом и коррекция просто необходима, в том числе и перегретому Сбербанку. Однако рынок растет последние дни исключительно из-за притока денег нерезидентов, и небольшие продажи начнутся лишь после того, как этот кран будет перекрыт. Но даже возможный откат рынка мы пока будет рассматривать как коррекцию, которая оставляет в силе среднесрочный восходящий тренд с первой целью роста 2600 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Как и российский рынок, нефть с утра обновила локальные максимумы на уровне 71,3 доллара за баррель и ушла в небольшую коррекцию. Восходящие тренд по нефти с целью 73 доллара также остается в силе. Сегодня ждем традиционного месячного отчета ОПЕК и данных по запасам нефти в США (аналитики ожидают рост показателя на 2,3 млн баррелей). Во многом эта статистика прояснит тренд нефти до конца недели.

Продолживший вчера в первой половине дня укрепляться рубль к вечеру растерял весь позитив и закрылся чуть ниже отметки 65. Чем были обусловлены вечерние продажи рубля, остается непонятным. Возможно, пара доллар-рубль просто не хочет сдавать без боя такой сильный уровень как 65. Сегодня с утра нет никаких предпосылок для продолжения обесценивания российской валюты, но как и на рынке акций, динамика курса будет во многом определена действиями нерезидентов.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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