Нефть и рубль во вторник отдыхали от роста

Вторник, 9 апреля, для рубля стал днем передышки после бурного роста накануне. Доллар и евро укрепились к рублю, но очень незначительно, фактически обе валюты стояли на месте. К закрытию во вторник обменный курс доллара расчётами «завтра» вырос всего на 4 коп. (+0,07%), до 64,92 руб., курс евро подрос чуть больше, на 5 коп. (+0,075%), до 73,45 руб.

9 апреля на лондонской бирже ICE нефть сорта Brent снизилась в цене на 0,5% до $70,45 за баррель. Вероятно, на цену негативное давление оказало заявление министра энергетики РФ Александра Новака, предположившего, что во 2 полугодии текущего года продление сделки «ОПЕК+» может не понадобиться, если рынок нефти во 2 полугодии будет «прогнозироваться сбалансированным». Впрочем, такое движение вниз могло быть просто коррекцией после мощного подъема цены выше $70 за баррель. С утра цена Brent опять понижается, но пока очень слабо.

Минэкономразвития обнародовало прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2019 год, который, по оценкам ведомства, составит 65,1 руб. за доллар. В министерстве считают, что на ослабление рубля могут повлиять возможное снижение цены на нефть, а также интервенции Минфина и ЦБ РФ на валютном рынке и смягчение денежно-кредитной политики в России. Прогноз в большей степени способствовал ослаблению рубля, чем укреплению.

Полагаем, что сегодня на открытии торгов рубль будет снижаться к мировым резервным валютам. По паре доллар/рубль мы повысили прогноз до 64,7-65,5 руб., а по паре евро/рубль – до 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари









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