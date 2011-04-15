Рублю напомнили о санкциях

После попыток продолжить укрепление рубль перешел к снижению во второй половине торгов вторника. Правда, потери оказались минимальными, отчасти из-за вялого спроса на доллар на рынке форекс. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая ранее коснулась минимума на 64,59 руб., восстановилась до 64,85 руб., забуксовав на подходе к отметке 65 руб.

Давление на рубль после недавнего укрепления оказали два главных фактора – коррекция цен на нефть и новые заявления из США. Brent, обновив 5-месячные максимумы, перешла к технической коррекции и вернулась под отметку 71 доллар за баррель. Отчасти ухудшению настроений в сырьевом сегменте послужили обновленные прогнозы МВФ, который понизил оценку роста мировой экономики в 2019 году до 3,3% с 3,5% ранее.

Вторым фактором, который заставил рубль сменить курс, послужили заявления Минфина США Мнучина о том, что Вашингтон продолжит применять меры против «плохого поведения» России, тем самым дав понять, что власти не забывают об антироссийских санкциях.

С другой стороны, давление на российскую валюту ограничила слабость доллара и подготовка к налоговому периоду, который стартует на следующей неделе. С технической точки зрения, при сохранении текущих условий, включая коррективные настроения на рынке нефти после ралли, пара доллар/рубль может в ближайшее время продолжить стремиться к отметке 65 руб. Однако потенциал снижения рубля ограничен, поскольку игроки будут соблюдать осторожность в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания ФРС.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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