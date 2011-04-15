Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10.04.2019

Рублю напомнили о санкциях

После попыток продолжить укрепление рубль перешел к снижению во второй половине торгов вторника. Правда, потери оказались минимальными, отчасти из-за вялого спроса на доллар на рынке форекс. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая ранее коснулась минимума на 64,59 руб., восстановилась до 64,85 руб., забуксовав на подходе к отметке 65 руб.
Давление на рубль после недавнего укрепления оказали два главных фактора – коррекция цен на нефть и новые заявления из США. Brent, обновив 5-месячные максимумы, перешла к технической коррекции и вернулась под отметку 71 доллар за баррель. Отчасти ухудшению настроений в сырьевом сегменте послужили обновленные прогнозы МВФ, который понизил оценку роста мировой экономики в 2019 году до 3,3% с 3,5% ранее.
Вторым фактором, который заставил рубль сменить курс, послужили заявления Минфина США Мнучина о том, что Вашингтон продолжит применять меры против «плохого поведения» России, тем самым дав понять, что власти не забывают об антироссийских санкциях.
С другой стороны, давление на российскую валюту ограничила слабость доллара и подготовка к налоговому периоду, который стартует на следующей неделе. С технической точки зрения, при сохранении текущих условий, включая коррективные настроения на рынке нефти после ралли, пара доллар/рубль может в ближайшее время продолжить стремиться к отметке 65 руб. Однако потенциал снижения рубля ограничен, поскольку игроки будут соблюдать осторожность в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания ФРС.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100