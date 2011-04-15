Индекс Мосбиржи растет 10 дней подряд

Преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи установил максимум. Лидерами роста вновь стали акции Россетей (+2,43%). Лидерами снижения среди наиболее ликвидных бумаг стали префы Башнефти (-3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,00-65.

На аукционах ОФЗ высокий спрос. Инвесторы продемонстрировали спрос на 110 млрд руб. С одной стороны, игроки боятся санкций, поэтому требуют повышенную доходность. С другой – они ожидают снижения геополитических рисков и инфляции, а до конца года – и ключевой ставки, поэтому прицеливаются на рост цены облигаций. Если оправдается прогноз по укреплению рубля, то иностранные керри-трейдеры дополнительно заработают на ОФЗ. Полагаю, что высокий спрос сохранится, пока инфляция не усилится, или ЦБ не опустит ключевую ставку.

Черкизово (-4,47%) отказалось от SPO. Планы привлечь 13 млрд руб. не сбылись, цена упала ниже границы ожидаемого диапазона (1875 руб.). По сообщению СМИ, организаторы не смогли закрыть книгу, это усилило падение. Отказ может быть связан с изменением планов у одного или нескольких инвесторов. Повторная попытка в ближайшем будущем, на мой взгляд, маловероятна. Дальнейшее снижение котировок в краткосрочном периоде не исключаю, но, на мой взгляд, тема SPO уже отыграна. Его перенос не приведет к резко негативным последствиям для финансового состояния Черкизово.

Ожидаю боковую динамику или коррекцию в пределах 1%. Рынок, вероятно, не будет обновлять максимум. Бумаги будут торговаться разнонаправленно. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»















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