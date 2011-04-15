Рост цен на нефть усиливает позиции рубля

Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной территории, благодаря росту цен на нефть и общему спросу на рублевые активы со стороны нерезидентов. В целом ЕМ поддерживает надежда на разрешение торгового кризиса между КНР и США, а также ожидание мягких денежных политик от крупнейших мировых ЦБ еще продолжительный период времени. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,45%), нефтегазового (+0,40%) и энергетического (+0,38%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,32% и закрылся на отметке 2578.58 пункта. Индекс РТС вырос на 1,13% и остановился на уровне 1262.48 пункта на волне уверенного роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ возобновили рост на волне

публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их сильное снижение. Также главным позитивом для котировок является усиление политической и военной напряженности в Ливии, которая является крупнейшим поставщиком черного золота на мировой рынок. Кроме этого, ситуация вокруг Ирана и Венесуэлы также способствует росту нефтяных котировок. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 1,15%, до 71,42

доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,52%, до 64,31 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии усилил свой рост против евро и доллара на фоне возобновления роста цен на сырую нефть и увеличения интереса инвесторов к российским госбумагам. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,86%, до 64,34 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,89%, до 72,48 рубля за один евро.

Сохранение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов, сигналы о сохранении мягких денежных политик со стороны мировых ЦБ и отсутствие реальных новых санкций из США в отношении России будут способствовать локальному укреплению курса рубля.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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