Первая половина недели прошла для российской валюты в позитивном ключе, и в ходе вчерашних торгов укрепление рубля продолжилось. Пара доллар/рубль опустилась до уровней в 64,20-64,30 руб/долл. (минимумы за две с половиной недели).

Отметим, что в целом вчерашний день был отмечен общим укреплением всей группы валют EM. Если российский рубль за сутки прибавил против доллара около 1%, то бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили сопоставимые 0,6-1,2%. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) уже два с половиной месяца находится в диапазоне 1635-1660 пунктов, и в последние дни перебрался в верхнюю половину данного диапазона, чему отчасти способствует общая коррекция доллара на FX – индекс доллара (DXY) опустился к отметке в 96 пунктов (минимумы за пару недель).

Отдельную поддержку рублю оказывает большой интерес инвесторов к размещениям ОФЗ. В ходе вчерашних аукционов Минфин РФ разместил облигации на сумму в 137 млрд руб. (практически четверть квартального плана). Возможно, интерес инвесторов к российским активам улучшился после комментариев в Bloomberg в начале недели об «усталости» американских властей от санкционной истории (комментарии сенатора М.Рубио). Тем не менее, полностью санкционные риски, разумеется, не нивелировались – в ближайшее время с высокой вероятностью будет реализован второй раунд санкций за химоружие, и отметим также, что, согласно заявлениям генпрокурора США У.Барра, на следующей неделе будет обнародована обновленная версия доклада спецпрокурора Р.Мюллера.

На горизонте ближайшей пары дней ожидаем движения пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 64-65 руб/долл. Фундаментально потенциал роста для рубля сохраняется (мы полагаем, что при текущих ценах на нефть справедливый курс пары доллар/рубль находится ниже отметки в 63 руб/долл.), однако в полной мере реализовать его при текущих санкционных рисках проблематично.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"









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