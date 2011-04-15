Рынок акций готов к коррекции

Вчера Индекс Мосбиржи вырос на треть процента, переписал в очередной раз исторические максимумы и закрылся вблизи важной отметки 2600 пунктов. Таким образом, непрерывный рост рынка продолжился 10 сессий подряд. По-прежнему рынок вверх тащили акции Сбербанка, на которые пришлось половина оборотов торгов.

Такой длительный рост объяснить кроме как притоком средств иностранных инвесторов просто нечем. Впрочем, вложения идут не только в российский рынок, но и в остальные фондовые площадки стран развивающегося мира.

Однако, пора бы уже и честь знать. Рынок акций сильно перекуплен, как и его лидер - акции Сбера. Небольшая коррекция пошла бы всем на пользу. И сегодня с утра для нее есть все факторы: слабая динамики американских индексов вчера и нулевое движение ведущих фьючерсов сегодня с утра, падение фондовой Азии и нефти.

Однако далеко не факт, что коррекция сумеет развиться. И тем более страшно открывать шорты: в любое время на рынок может прийти новая порция западных денег и все наши шорты снесет по стопам. Кстати, складывается впечатление, что рост последних дне как раз и был во многом вызван закрытием коротких позиций «медведей».

Однако ели даже по рынку пойдет коррекция, среднесрочный восходящий тренд пока остается в силе и пробой отметки 2600 пунктов – дело лишь времени.

Аналогичная ситуация и с нефтью: сегодняшнее утреннее снижение котировок на символические 0,2% не является разворотом или отменой цели роста в 73 доллара за баррель. О силе нефти говорит и тот факт, что вчера трейдеры проигнорировали данные Минэнерго США о росте запасов в стране на 7 млн баррель вместо ожидавшихся рынком 2,3 млн.

На фоне притока денег в Россию и снижения санкционных страхов рубль в паре с долларом практически добрался вчера до первой цели своего роста – отметки 64,2. В случае пробоя отметки 64 следующими целями роста «деревянного» станут 63,7 и 63,1 руб за доллар.

Но сегодня также не исключено, что рублевые «быки» начнут фиксировать прибыль. Но опять-таки все будет зависеть от активности и настроения нерезидентов.

Как и вчера, конкретных спекулятивных рекомендаций на сегодня давать не будем, поскольку поведение западных инвестфондов непредсказуемо. Но среднесрочным инвесторам пока боятся нечего и в терминал они сегодня могут не смотреть – время для закрытия лонгов еще не пришло.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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