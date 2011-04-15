Рубль не оставил доллару и евро ни одного шанса на рост

В среду, 10 апреля, рубль опять пошел в гору, не оставив ни одного шанса на рост мировым резервным валютам. Доллару и евро пришлось смириться с поражением. На закрытии торгов среды курс доллара США расчётами «на завтра» рухнул на 59 коп. (-0,9%), до 64,33 руб., а курс евро упал на 61 коп. (-0,84%), до 72,52 руб.

Цена нефти марки Brent в Лондоне в среду поднялась на 1,2%, до $71,32 за баррель. Ралли нефтяного рынка подогревается военным конфликтом в Ливии, а также отчасти не вполне адекватными действиями США на рынке. В США объявили, что поставки нефти из Венесуэлы на американские НПЗ, с одной стороны, возобновились, с другой стороны, прозвучало заявление о том, что Госдеп подготовил новые санкции против Ирана, которые ограничат его возможности продавать нефть.

На этих новостях рынок в среду практически не заметил сильного роста коммерческих запасов нефти в США на 7,03 млн баррелей, хотя рынок ожидал их повышения только на 2,3 млн. По-видимому, эта новость отыгрывается в цене сегодня утром, так как цена Brent пока понижается на 0,2%.

На рубль в среду также повлияло ослабление доллара США после публикации протокола мартовского заседания комитета по открытым рынкам ФРС. За сохранение диапазона процентных ставок на неизменном уровне все члены комитета проголосовали единогласно. В протоколе сообщалась важная информация, что большинство членов комитета проголосовали за то, что изменение экономических прогнозов и рисков для экономики США, скорее всего, послужат основанием для сохранения процентных ставок неизменными до конца года. И это была реально хорошая новость для мировых финансовых рынков, за исключением доллара.

В среду в Брюсселе открылся внеочередной саммит ЕС по вопросу о Брекзите, на который приехала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с одобренным (хотя с большим трудом) парламентом предложением об отсрочке выхода королевства из ЕС. В результате чиновникам Евросоюза и Терезе Мэй удалось согласовать новый крайний срок начала Брекзита, назначенный на 31 октября 2019 года. Евро укрепилось к доллару, но, скорее всего, на его укрепление повлияла публикация протокола ФРС. Курсу евро к рублю эти события не помогли.

Сегодня на открытии торгов, вероятно, рубль будет в небольшом плюсе. По паре доллар/рубль наш новый прогноз находится в интервале 64-65 руб., а по паре евро/рубль прогноз мы оставили прежним в 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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