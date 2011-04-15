Позиции рубля остаются крепкими

Рубль резко укрепился на торгах в среду за счет целого набора факторов. Пара доллар/рубль сползла к минимумам 26 марта в районе 64,16 руб., финишировав вблизи нижней границы внутридневного диапазона. По итогам сессии котировки просели на 0,63%.

Ралли российской валюты было обусловлено общим позитивным настроем активов развивающегося сегмента, которые извлекли выгоду от «голубиных» заявлений главы ЕЦБ Драги. Указание на понижательные экономические риски инвесторы интерпретировали как перспективу введения дополнительных стимулов.

Главным же драйвером роста рубля послужил новый рывок нефти. Brent обновила 5-месячные максимумы в районе 71,76 долларов за баррель и сегодня на утренних торгах удерживается над уровнем 71. Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти на 7 млн баррелей на прошлой неделе. Однако участники рынка акцентировали внимание на сокращении запасов бензина на 7,7 млн баррелей, протолкнув баррель к новым вершинам. Добыча при этом осталась неизменной.

Перспективы дальнейшего укрепления рубля в ходе сегодняшней сессии выглядят скромными. Нефть перешла к медвежьей коррекции, давление на доллар слабеет, а интерес к риску угасает. На этом фоне может произойти небольшой отскок пары доллар/рубль выше области 64,40 руб. В целом же позиции рубля остаются довольно крепкими.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.