Нефть снова на подъёме

Цена нефти Brent начала день 11 апреля на рубеже около $ 71,5 за баррель после роста накануне с уровня $70,8. Рынок предпочёл сосредоточиться на следующих факторах. На неожиданном резком сокращении запасов бензина в США на 7,7 млн барр. накануне автомобильного сезона, развитии военного конфликта в Ливии с угрозой нефтяным коммуникациям, некотором снижении доллара на валютном рынке, относительной мягкости опубликованных протоколов заседания ФРС о сохранении стимулирующих низких процентных ставок.

В целом сохраняется тенденция на повышение нефтяных котировок с возможным общим стремлением к $74. Однако движение вверх уже менее выраженное и уверенное, поскольку высокие цены снижают спрос на «чёрное золото». Остаётся неопределённость и в перспективах продления сделки ОПЕК+ во втором полугодии, и вышедший накануне отчёт ОПЕК не придал ясности в данном вопросе. Кроме того, проявился и очередной признак торможения роста в Китае – одном из основных потребителей нефти. Утром 11 апреля вышли данные о том, что потребительские цены в Поднебесной снизились в марте на 0,4% к предыдущему месяцу.

Данные факторы пока держат цены в равновесии, заставляя лишь чуть откатываться вниз после взлёта накануне. Но в течение дня могут быть важные изменения, связанные с публикацией сегодня отчёта Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами спроса и предложения нефти. Актуальный диапазон движений цены в течение дня – $70,5 – 72 за баррель Brent.







Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)





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