Рынок корректировался после 10 дней роста

Индекс Мосбиржи откатился на уровень предыдущего локального максимума. Лидерами роста вновь стали акции Yandex N.V. (+3,54%). Лидерами снижения стали акции Polymetal (-3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,00-65.

Нерезиденты купили ОФЗ на 120 млрд руб. в марте. Новость не стала сюрпризом, очевидно, что в апреле этот показатель вырастет. Локальные инвесторы, на мой взгляд, также усилят покупки. Для среднесрочных вложений рекомендуем покупать ОФЗ со сроком около 5 лет, поскольку премия по длинным бумагам низкая и не оправдывает рисков.

СМИ распространили информацию об интересе Сбербанка (-1,98%) к ритейлеру О`Кей (+11,34%). Позднее прояснилось, что интерес проявил один из контрагентов инвестбанка. Компания сейчас занимает 4 позицию среди публичных продуктовых сетей, капитализация $300 млн. Около 75% сети принадлежат менеджменту, 25% в свободном обращении, около 10% владеют крупные фонды. Динамика финансовых показателей преимущественно, негативная. Выручка компании снизилась по итогам года до 161,3 млрд руб., показатель EBITDA – до 8,17 млрд., а прибыль – до 366 млн. Долговая нагрузка достигла 3,2х EBITDA. На 2019 год аналитики прогнозируют рост продаж и положительный свободный денежный поток. Однако для устойчивого развития компании необходимо снижение долга, около $180 млн из которого приходится, по совпадению, на Сбербанк. Реакция инвесторов была позитивной. Ритейлер торгуется с мультипликатором Р/В = 1,5. При прогнозе низких темпов роста, я не исключаю, что инвесторы согласятся на предложение, если оно будет выше рынка.

Ожидаю боковую динамику. Прогноз: диапазон 2540-2560 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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