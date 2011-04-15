Инвесторы РФ фиксируют ранее полученную прибыль

Рынок акций РФ закончил торги в четверг со снижением на волне фиксации прибыли рыночными игроками после роста в течение полутора недель. Негативное влияние оказало также падение нефтяных котировок. Новость о том, что Вашингтон и Пекин согласовали механизм контроля сделки по торговле, показала, что переговорный процесс остается еще далек от завершения. Это оказало давление на ЕМ, включая акции российских компаний.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-1,15%), металлургического (-1,15%) и

энергетического (-0,44%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,05% и закрылся на отметке 2551.45 пункта. Индекс РТС упал на 1,37% и остановился на уровне 1245.17 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне, с одной стороны, роста запасов черного золота в США, а с другой, новости, фактически указывающей о том, что переговоры по торговле между КНР и США еще далеки от финала. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,54%, до 71,34 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,28%, до 63,78 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оказался под давлением на фоне снижения цен на сырую нефть и несмотря на сохраняющийся спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,31%, до 64,52 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,28%, до 72,69 рубля за один евро.

Рынки опасаются, что переговоры между США и Китаем могут затянуться или даже вообще провалиться, что в первую очередь негативно влияет на спрос на акции ЕМ, включая российские, вынуждая инвесторов фиксировать прибыль.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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