Рынок акций в неопределенности

Вчера Индекс Мосбиржи снизился чуть больше чем на процент, но все же смог удержаться выше отметки 2550 пунктов. В общем-то процентная коррекция несколько сбила перекупленность, но пока не сняла ее полностью.

Фондовая Америка вчера открылась в небольшом плюсе, в середине торгов сходила не несколько десятых процента вниз, а в результате закрылась в районе открытия. Похоже, в Штатах кончились драйверы для движения до момента публикации отчета крупнейших эмитентов за первый квартал.

Сегодня динамика российского рынка акций опять не предсказуема: возможно движение в любую сторону. Открыться попытаемся вверх, а дальше все будет зависеть от того, придут ли свежие иностранные деньги на наш рынок. Рост начала недели был обусловлен исключительно средствами нерезидентов. Деньги будут – снова пойдем в район 2600 пунктов, а без них начнем сползать под собственной тяжестью в район 2530 пунктов. Причем в последнем варианте желание зафиксировать прибыль и освободиться от маржинальных лонгов под вечер усилится.

В случае позитива лучше рынка могут быть опять Сбербанк, а также акции Мосбиржи, «Роснефти» и «Лукойла». А вот спекулятивно покупать «Газпром» и тем более ВТБ не рекомендуем. Их время еще не пришло. Это самые слабые «голубые фишки» российского рынка, и мы с удовольствием зашортим их при развороте рынка.

Нет ясности и с рублем. Скорее всего, российская валюта в паре с долларом останется в диапазоне 64,1-65.

Небольшую поддержку рубль и акции могут получить от нефти, которая не испытывает перекупленности и наметила разворот от уровня 70,5 доллара за баррель. Ближайшая цель роста «черного золота» остается неизменной – 73 доллара за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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