В последние дни активность торгов на глобальных рынках невысока. Основные драйверы роста, поддерживающие рисковые активы в последний месяц (смягчение риторики центральных банков, прогресс в торговых переговорах США-Китай), локально исчерпали себя. При этом американские фондовые индексы находятся уже на расстоянии всего около 2% от исторических максимумов.

Можно считать, что с сегодняшнего дня в активную фазу вступает сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах (сегодня отчитываются JP Morgan и Wells Fargo), который выглядит фактором риска за счет эффекта высокой базы в 1 кв. прошлого года и возможного негативного влияния шатдауна в начале года текущего. В целом консенсус-прогнозы уже закладывают локальное снижение прибылей, и рассчитывают на возвращение динамики EPS на траекторию роста, начиная со следующего квартала. Тем не менее, рассматриваем сезон отчетностей как одну из важнейших тем на рынках в ближайшие недели.

Российский рынок акций провел вчерашний день в коррекционном сценарии, и индекс Мосбиржи снизился чуть более чем на 1%, вернувшись к отметке в 2550 пунктов. На наш взгляд, минимальные цели коррекции достигнуты, и локальная перегретость как минимум частично снята. Внешние условия к открытию рынка оцениваем как преимущественно нейтральные, соответственно сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней. При этом на горизонте нескольких месяцев продолжаем смотреть на рынок позитивно, ожидая сохранения среднесрочной тенденции к росту к дивидендному сезону.

Российские акции на текущих уровнях по-прежнему выглядят недорого относительно своих финансовых показателей, однако от чрезмерного оптимизма на российском рынке сдерживают санкционные риски. Напомним, что в ближайшее время с большой долей вероятности будет реализован второй раунд санкций за химоружие, и содержание ограничений пока не понятно. Тем не менее, история последнего года показывает, что санкционный негатив в большинстве случае в основном впитывается валютным курсом, а его влияние на индекс Мосбиржи носит ограниченный характер. В этом контексте отметим, что текущая неделя была отмечена годовщиной введения санкций к Русалу, и отчасти показательно, что индекс Мосбиржи отметил это выходом на новые максимумы.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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