Рубль проявил слабость на фоне падающей нефти

В четверг, 11 апреля, рубль взял тайм-аут в росте, чем немедленно воспользовались агрессивные доллар и евро. К закрытию торгов в четверг обменный курс доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,5%), до 64,62 руб., а курс евро вырос меньше, на 23 коп. (+0,32%), до 72,71 руб.

Рубль проявил слабость на фоне падающей цены нефти. В четверг на ICE стоимость сорта Brent опустилась на 0,95%, до $70,64 за баррель. Снижение связано с коррекцией после сильного роста, но, кроме того, со слухами, распространяемыми в некоторых западных СМИ, что ОПЕК на очередной встрече 18 апреля может всех удивить, приняв решение об увеличении добычи нефти вместо продления сделки «ОПЕК+». В пользу такого нетривиального прогноза говорит то, что даже участники «ОПЕК+» называли наиболее оптимальным коридором цен на нефть $60-70 за баррель. С утра цена барреля Brent продолжает снижение, теряя 0,13%.

В четверг Банк России обнародовал статистику по внешнему долгу России в первом квартале 2019 года, показавшую, что за первый квартал у России внешний долг вырос на 3% или $13,8 млрд, до $467,8 млрд. Это связано с размещением суверенного долга РФ в первом квартале и большим спросом инвесторов на государственные облигации. Хотя небольшой рост российского внешнего долга не критичен, и за первый квартал он вырос только на 3%. Для валютного рынка новость создала довольно унылый фон.

Скорее всего, на открытии торгов рубль покажет разнонаправленную динамику, но вероятность дальнейшего снижения еще остается. По паре доллар/рубль сохраняем прогноз в 64-65 руб., а по паре евро/рубль немного снижаем прогноз до 72-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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