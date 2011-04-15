В фокусе – операционные результаты Детского мира и НЛМК

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста в преддверии отчета стали акции НЛМК (+2,34%). Лидерами снижения стали акции Нижнекамскнефтехима (-2,21%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,00-65.

НЛМК опубликует производственные результаты за 1 квартал и даст прогноз по дивидендам. Накануне результаты опубликовала Северсталь (+1,52%), они позитивные на фоне разнонаправленной динамики цен и объемов. Полагаю, что аналогичную динамику продемонстрирует и НЛМК. Объем производства мог составит 4,5 млн тонн. В течение недели состоится и заседание СД по дивидендам, а также будут опубликованы финансовые результаты. Полагаю, что реакция рынка будет нейтральной, поскольку позитив был отыгран заранее, с февраля котировки выросли на 15%, и наиболее вероятен боковик в коридоре 165-175 рублей до конца месяца.

Детский мир (+0,23%) представит операционные результаты за 1 квартал. Ожидаем, что объем продаж составил не менее 36 млрд руб. Количество магазинов могло достичь 790-800, торговая площадь – 820 тыс. кв. м. Не менее 10% продаж придется на интернет-сегмент, обороты которого увеличились в прошлом году на 80%. Дивидендная доходность довольно скромная, 5%, причем большая часть дивиденда уже выплачена. Тем не менее, на мой взгляд, интерес инвесторов к акциям вернется на фоне операционного отчета, а также активизации процессов M&A в ритейле.

Ожидаю рост в пределах 1%. В фокусе данные с денежного рынка Китая, а также статистика промпроизводства в России. Из корпоративных событий – операционные результаты Детского мира и НЛМК. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63,50-65,00. Укреплению рубля способствует дальнейший рост цены на нефть.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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