Неделя закончилась в плюсе

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в плюсе на общей волне позитива, которая сохраняется на мировых рынках, а также благодаря новостям о профицитном бюджете РФ, который в процентном выражении вырос на 2,2% ВВП. Позитивом по-прежнему является спрос на ОФЗ, который поддерживается интересом инвесторов к рублевым активам. Кроме этого, повышательная динамика цен на сырую нефть подталкивает вверх спрос на акции компаний.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,73%), нефтегазового (+0,18%) и потребительского (+0,15%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,32% и закрылся на отметке 2559.72 пункта. Индекс РТС вырос на 0,66% и остановился на уровне 1253.44 пункта на волне роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне оптимизма в отношении перспектив роста мировой экономики, благодаря грядущему торговому соглашению между США и КНР. Цены также поддерживает активное снижение добычи нефти ОПЕК+. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,99%, до 71,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,96%, до 63,78 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,

поддерживаемый повышением цен на нефть и восстановлению спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,47%, до 64,30 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» потеряла 0,02%, снизившись до 72,71 рубля за один евро.

История с американскими санкциями отошла на последний план, что

способствует росту интереса инвесторов к рублевым активам. Ожидание снижения основной процентной ставки ЦБ РФ также способствует этому, равно как фактор стратегии кэрри-трейда на волне падения интереса инвесторов к долларовым активам.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»





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