Рынок акций и рубль продолжат попытки роста

Российский рынок акций в пятницу показал, что отправляться в серьезную коррекцию не намерен. По итогам дня рост Индекса Мосбиржи составил треть процента, но мог бы быть и большим, если бы под вечер на фоне чуть снижающейся Америки трейдеры не начали бы закрывать маржинальные лонги. И именно фактор пятницы в совокупности с дефицитом денег на рынке привел к очень слабой реакции наших бумаг на подъем за океаном, где Dow Jones вырос на 1,03%, а S&P 500 - на 0,66%.

Американские инвесторы прежде всего обрадовались хорошей отчетности JP Morgan Chase и Wells Fargo & Co., которая превзошла прогнозы. На рынке были опасения, что в первом квартале прибыли крупнейших корпораций будут хуже ожиданий и именно поэтому последние дни американский рынок торговался без внятной динамики. Сейчас эти страхи частично развеяны.

После нашего закрытия американский рынок подрос, а фьючерсы сейчас торгуются без особого изменения. В плюсе и азиатские площадки, которые отыгрывают рост Штатов. Немного снижается нефть, но она все равно очень дорогая и пока не проявляет желания пойти в район 70 долларов. Скорее, мы увидим отметку 73 доллара за баррель, где возможна консолидация для снятия перекупленности и лонги лучше зафиксировать.

При таком раскладе с утра мы ждем открытия российского рынка акций с очень небольшим ростом, а дальше все будет зависеть от внешнего фона и наличия денег на рынке.

Особое внимание рекомендуем обратить на Сбербанк (в том числе и префы), который завтра будет рассматривать вопрос дивидендов. Не исключено, что сегодня спекулянты попробуют разогнать бумагу.

Рубль в пятницу вновь закрылся недалеко от сопротивления дальнейшему росту – отметки 64,2. Сегодня с утра доллар снижается на мировом рынке, что дает российской валюте шансы одним ударом пробить отметку и нацелится на следующий уровень 63,7.

Не следует забывать про приближение налогового периода. Причем если рубль продолжит укрепление, то многие экспортеры начнут увеличивать продажу валютной выручки, не дожидаясь срока выплат в бюджет, в опасении дальнейшего снижения их рублевого дохода.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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