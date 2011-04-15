Данные отчетов за I квартал оказались заметно лучше прогнозов

В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Данные по балансу внешней торговли КНР, опубликованные утром, оказались заметно лучше прогнозов, что способствовало смягчению опасений, связанных с негативным влиянием «торговых войн» на глобальную экономику. В течение дня поддержку оптимизму трейдеров оказал поток корпоративной отчетности западных эмитентов, включая банк J.P. Morgan Chase, который показал рекордные выручку и чистую прибыль по итогам первого квартала текущего года. В российском банковском секторе также появились основания для усиления спроса в виде сообщений о планах менеджмента Сбербанка (SBER, +0.3%) направить на дивиденды 43% чистой прибыли за прошедший год (что подразумевает дивиденды выше нашего прогноза). Впрочем, сообщения о планах Сбербанка пока не подтверждены официально, Набсовет банка обсудит рекомендацию по дивидендам 16 апреля. Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.3%, Газпром нефти (SIBN) – на 2.0%, Северстали (CHMF) – на 1.5%, Новатэка (NVTK) – на 1.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Группы Черкизово (GCHE) подорожали на 6.4%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.5%, ДВМП (FESH) – на 3.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые закрылись в умеренном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

С позиций технического анализа, после прохода зоны 1200 пунктов – 1250 пунктов по индексу РТС возможен некоторый период консолидации. Между тем внешний фон остается сравнительно благоприятным для акций как класса активов – опасения, связанные с возможностью глобальной рецессии, отошли на второй план благодаря сравнительно сильной корпоративной отчетности за первый квартал текущего года. Сегодня в течение дня ожидается отчетность банков Goldman Sachs и Citigroup (14:30 мск и 15:00 мск соответственно). На валютном рынке, по данным технического анализа, может быть найдена поддержка вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль, но оснований для разворота вверх пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.