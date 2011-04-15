Остаются предпосылки к укреплению рубля

В пятницу, 12 апреля, рубль вырос, но, невзирая на День космонавтики, в космос никто не улетел. Российская валюта подорожал к доллару и евро очень осторожно, особенно к евро. В итоге к закрытию пятничных торгов курс доллара США расчётами «на завтра» снизился на 26 коп. (-0,4%), до 64,35 руб., а курс евро потерял всего 3 коп. (-0,04%), снизившись до 72,7 руб.

Нефть марки Brent на ICE в пятницу выросла на 0,7%, до $71,14 за баррель, подорожав неплохо, но опять же не «космически». Министр нефти Ирана Бижан Зангане на государственном иранском телеканале фактически предъявил ультиматум президенту США Дональду Трампу его же словами о «хрупком мире», только истолкованными иначе. По словам Зангане, Трамп должен решить, хочет ли он и дальше продолжать давление на Иран посредством нефтяного эмбарго, либо сохранять низкие цены на бензин в США. Нефть подорожала на заявлении Зангане.

Сегодня на утренних торгах баррель черного золота дешевеет, теряя 0,34%, вероятно, из-за немного недооцененной в пятницу новости о том, что, согласно еженедельному отчету Baker Hughes, количество активных буровых установок в США прекратило падение и выросло на две единицы, до 833.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, находясь в Вашингтоне на весенней встрече МВФ и Всемирного банка, заявила в интервью российским СМИ, что в ЦБ видят больше предпосылок для снижения ключевой ставки, чем для ее повышения. Она также отметила, что, по расчетам Центробанка, пик годовой инфляции уже пройден. Эта новость может создать дальнейшие предпосылки к укреплению рубля в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, назначенного на 26 апреля.

Полагаем, что торги по рублевым парам сегодня могут открыться разнонаправленно. Мы опять оставляем без изменений прогноз по паре доллар/рубль в 64-65 руб., а по паре евро/рубль чуть повышаем до 72-73,2 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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