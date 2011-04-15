Ввозможно снижение активности покупателей на развивающихся рынках акций

В понедельник активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг сократилась во многом из-за неопределенности во внешнем фоне – финансовая отчетность Goldman Sachs оказалась слабее прогнозов, что стало поводом к приостановке роста на американском рынке акций и снижения «спроса на риск» на рынках в целом. В итоге Транснефть (TRNFP) подешевела на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.7%, Магнит (MGNT) – на 1.4%, Новатэк (NVTK) – на 1.3%, АФК Система (AFKS) и Татнефть (TATN) – на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Куйбышевазот (KAZT) подорожал на 4.3%, Саратовэнерго (SARE) – на 3.5%, РусАква (AQUA) – на 3.1%. Тем временем подешевели акции Электроцинка (ELTZ, -5.4%), Рязаньэнергосбыта (RZSB, -3.0%), МРСК Сибири (MRKS, -2.7%).

Фондовые индексы США потеряли в среднем по 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается повышение.

С позиций технического анализа, продолжается «проработка» уровня 1250 пунктов по индексу РТС, сигналов к сильным движениям пока не наблюдается. Приостановка роста доходности по казначейским облигациям США может косвенно указывать на восстановление спроса на «защитные» активы, что подразумевает возможность снижения активности покупателей на развивающихся рынках акций. Вместе с тем, обстановка на фондовом рынке США во многом определяется потоком корпоративной отчетности, а доля крупных компаний, уже опубликовавших финансовые результаты за первый квартал текущего года, пока не столь велика, чтобы составить полную картину. Сегодня в течение дня ожидается отчетность корпораций Johnson&Johnson (13:45 мск) и Bank of America (13:45 мск). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше отметки 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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