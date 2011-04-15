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16.04.2019

Силы фондовых быков иссякают

Вчера по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился почти на 0,6%. По характеру торгов чувствуется, что приток свежих денег на российский рынок закончился, и он стал плотно коррелировать с западными индикаторами. После обеда американские фьючерсы пошли вниз – и мы вслед за ними.
Индекс Dow Jones в понедельник снизился на 0,12%, а S&P 500 потерял 0,11%, что во многом было спровоцировано плохой отчетностью Goldman Sachs, который показал снижение чистой прибыли на 20%. Впрочем, чуть лучше прогноза была отчетность Citi, но это не позволило полностью компенсировать потери.
Однако после нашего закрытия американские индексы отросли, а сегодня с утра фьючерсы на них прибавляют около 0,2%. Преимущественно в плюсе и фондовая Азия. Это говорит в пользу положительного, в районе 0,3%, открытия российского рынка акций. Но дальнейшее движение отечественных бумаг будет определяться внешним фоном, в том числе и качеством дальнейших отчетов американских компаний.
Сильная поддержка для Индекса Мосбиржи расположена на уровне 2500 пунктов, промежуточная – в районе 2520-2530. Пока мы не видим оснований для развития крайне негативных тенденций, а вчерашнее снижение рынка рассматриваем как коррекцию.
Вызывает опасение нефть, которая сегодня с утра торгуется в районе 71 доллара за баррель. «Черное золото» напугано заявлениями главы Минфина России Антона Силуанова, о том, что ОПЕК при принятии решения о пролонгировании решения о сокращении добычи в июне нужно определиться готов ли картели и дальше отдавать рынок американским нефтедобытчикам. На двух последних саммитах ОПЕК+ именно Россия занимала самую жесткую позицию по поводу снижения объемов добычи.
Несмотря на это заявление, нефть по-прежнему имеет шансы вырасти в район 73 долларов за баррель, где длинные позиции нужно фиксировать.
Рубль весь день вчера проболтался около сопротивления дальнейшему росту 64,2, но так и не смог его пробить. Сегодня попытки пробоя возобновятся на фоне приближения налогового периода. Но ждать серьезного укрепления российской валюты не следует – пока мы не видим пару доллар-рубль ниже отметки 63.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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