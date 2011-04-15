Критика Трампа в адрес ФРС ослабила доллар

В понедельник, 15 апреля, рубль снова осторожно вырос к доллару и евро. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «завтра» потерял 9 коп. (-0,13%), снизившись до 64,26 руб., а курс евро упал на 8 коп. (-0,11%), до 72,62 руб.

Непредсказуемый президент США Дональд Трамп в прошедшие выходные написал резкий пост в Twitter с критикой ФРС, недостаточно эффективно, по его мнению, выполняющей свои функции. По мнению Трампа, если бы Федрезерв выполнял свою работу «должным образом», то есть более активно снижал процентные ставки, то фондовый рынок США мог бы вырасти еще на 5-10 тыс. пунктов, а темпы роста ВВП США могли бы подняться до 4% в год.

В понедельник Трампу фактически ответил глава ЕЦБ Марио Драги, заявивший, что беспокоится по поводу независимости центральных банков в мире, если уж в «самой важной юрисдикции мира» пытаются ограничить независимость ФРС. Эта дискуссия в понедельник только способствовала падению американских фондовых индексов и ослаблению доллара.

Тем временем цена на нефть сорта Brent в понедельник упала на 0,32%, до $70,91 за баррель. Снижению цены на нефть способствовало заявление Минэнерго США о том, что в 2018 году Соединенные Штаты почти удвоили экспорт нефти, который достиг 2 млн баррелей в сутки, а добыча нефти в 2018 году побила рекорд 1970 года, выйдя на уровень почти в 11 млн баррелей в сутки. Сегодня утром цена Brent продолжает падать, на данный момент баррель теряет в стоимости 0,4%.

Мы ожидаем открытия торгов по рублевым парам сегодня в отрицательной зоне. Наш прогноз по паре доллар/рубль в 64-65 руб. пока остается без изменений так же, как и по паре евро/рубль, где мы ждем интервал в 72-73,2 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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